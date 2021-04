La nouvelle usine de mémoires de SK hynix en Corée du Sud victime d’une fuite de gaz

Le fabricant sud-coréen de puces électroniques SK hynix a révélé le 6 avril 2021 avoir subi une fuite de gaz dans son sa nouvelle usine la plus avancée, M16, inaugurée en février 2021 à Icheon, en Corée du Sud, rapporte le journal Theelec. La fuite a blessé trois personnes. L'une a subi des brûlures aux bras et aux jambes, tandis que les deux autres ont inhalé le gaz. Elles ont été transportées d'urgence à l'hôpital et seraient dans un état stable, selon la société.