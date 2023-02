La nouvelle donne ferroviaire du gouvernement d'Elisabeth Borne

La Première ministre Elisabeth Borne a reçu vendredi 24 février 2023 le rapport du Comité d’orientation des infrastructures (COI). Elle annonce dans la foulée un plan de 100 milliards d’euros jusqu’en 2040 pour financer la "nouvelle donne ferroviaire" afin de régénérer et moderniser le réseau, développer des RER métropolitains et de nouvelles lignes. « Pour nos concitoyens, moderniser le réseau cela se traduira par davantage de trains, une meilleure ponctualité et des temps de parcours moins longs, a indiqué la Première ministre Elisabeth Borne dans son discours, vendredi 24 février. C’est à ces conditions, et à ces conditions seulement, que le train sera pleinement une alternative attractive et crédible à la voiture. »

[...]