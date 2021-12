La nouvelle coalition au pouvoir en Allemagne menace-t-elle les exportations d’armement de la France ?

395 suffrages en sa faveur, sur 736 députés allemands. Le social-démocrate Olaf Scholz a été élu chancelier mercredi 8 décembre par le Bundestag, grâce à une coalition inédite regroupant socio-démocrates, écologistes et libéraux. Attendu le 10 décembre en visite officielle à l’Elysée, le nouveau chancelier allemand échangera avec son homologue français sur de nombreux dossiers brûlants : plan de relance européen, ambitions climatiques… et défense européenne, chère à Emmanuel Macron et symbolisée par quelques projets d’envergure. La France élabore avec l’Allemagne et l’Espagne le SCAF, un projet mêlant nouvel avion de combat, drones armés et interconnexion de ces systèmes d’ici 2040. Paris et Berlin développent aussi pour la même date un projet de char de combat commun, le MGCS.