La Norvège va réduire les dépenses de son fonds souverain malgré la flambée des coûts

Le fonds souverain norvégien, le plus important du monde avec près de 1.200 milliards d'euros d'actifs, investit les produits de l'industrie pétrolière norvégienne en actions et obligations étrangères. L'État vise à ne pas dépenser plus de 3% de sa valeur au cours d'une année normale.

"Les dépenses des revenus pétroliers doivent être réduites par souci pour l'économie et la forte inflation", a déclaré le ministère des Finances dimanche.

"L'augmentation des dépenses des revenus pétroliers exercerait une pression supplémentaire à la hausse sur l'inflation et la trajectoire des taux d'intérêt, ce qui pourrait à son tour entraîner une hausse du chômage."

Le revenu du gouvernement provenant des impôts et d'autres sources en dehors de l'industrie pétrolière augmenteront beaucoup moins, alors que les coûts prévus pour l'accueil des réfugiés, les projets de constructions publiques, le financement de l'électricité pour les ménages augmenteront de quelques 100 milliards de couronnes (9,28 milliards d'euros) en 2023, comparé à 2022, créant un écart budgétaire, ajoute le ministère.

Le gouvernement norvégien dévoilera son plan pour réduire cet écart lors de la présentation du budget pour l'année 2023 le 6 octobre.

NO

(Reportage Terje Solsvik, version française Lina Golovnya, édité par Kate Entringer)