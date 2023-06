La nervosité revient avant l'inflation US

PARIS (Reuters) - Wall Street est attendue sans grand changement à l'ouverture et les Bourses européennes ont effacé à mi-séance une partie de leurs gains de la matinée, avant la publication des données très attendues sur l'inflation américaine à la veille de la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale.

Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture quasi-stable pour le Dow Jones et en hausse de 0,03% pour le Standard & Poor's 500 tandis que le Nasdaq devrait progresser de 0,15% à la faveur de la bonne tenue du segment "tech" après les résultats d'Oracle.

À Paris, le CAC 40 est pratiquement inchangé à 7.248,63 points vers 11h55 GMT après avoir pris jusqu'à 0,8% dans la matinée. À Francfort, le Dax avance de 0,1% et à Londres, le FTSE baisse de 0,09%.

L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 s'octroie 0,08%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro 0,05% tandis que le Stoxx 600 est stable.

La publication des données de l’inflation américaine, prévue pour 12h30 GMT, donnera une indication aux marchés de l’ampleur de la transmission de la politique monétaire de la Fed et de la trajectoire future des taux américains.

La banque centrale américaine débute mardi deux jours de réunion en amont de sa décision de politique monétaire, qui sera annoncée mercredi, tandis que les décisions de la Banque centrale européenne (BCE) et de la Banque du Japon (BoJ) sont attendues respectivement jeudi et vendredi.

Les marchés parient sur une pause dans le cycle de durcissement monétaire américain, alors même que les banques centrales d'Australie (RBA) et du Canada (BoC) ont surpris les marchés la semaine dernière en remontant de nouveau leurs taux après les avoir mis en pause.

"La décision de la Fed sera du 50/50 : la banque centrale pourrait augmenter ses taux, et je pense qu’elle devrait le faire, car cela leur donnera davantage de flexibilité en juillet et pour le reste de l’année", indique le stratégiste en chef de CMC Markets, Michael Hewson.

"Nous sommes très près du pic de taux de la Fed, et tout dépendra de la force qu’il reste encore au dollar. De fait, je ne suis pas sûr que la Fed pourra aller beaucoup plus haut que 25 pdb supplémentaire, or ce n’est certainement pas le cas de la BCE ou de la Banque d’Angleterre".

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

L’action Oracle gagnait plus de 4% dans les transactions en avant-Bourse après avoir atteint un pic historique lors de la séance de lundi, grâce à la publication après la clôture de Wall Street de résultats trimestriels supérieurs aux attentes.

LES VALEURS A SUIVRE EN EUROPE

Le CAC 40 est tiré par Téléperformance (+2,98%) et Saint Gobain (+2,27%), qui a annoncé lundi avoir signé un accord définitif en vue de l'acquisition de Building Products of Canada pour un montant d'environ 925 millions d'euros.

Sur le SBF 120, Casino recule de 3% après deux séances de forte hausse et Verallia (-7%) souffre de la baisse de la recommandation de Berengerg à "conserver" contre "acheter".

Dans le sillage de l’envolée d’Oracle, le secteur européen de la tech (+1%) affiche la seconde meilleure performance des secteurs du Stoxx 600, derrière les ressources de base (+1,96%) qui profitent de la hausse des cours des métaux.

TAUX

En zone euro, les rendements à court terme remontent tandis que les titres à long terme reculent : le taux du Bund allemand à dix ans perd ainsi près de deux points de base à 2,365%, tandis que celui du titre allemand à deux ans remonte à 2,983%, proche de son pic sur trois mois de 3% atteint la semaine dernière.

Aux Etats-Unis, le rendement des Treasuries à dix ans recule de près de quatre points de base, à 3,724% et celui à deux ans perd deux points de base, à 4,571% avant les chiffres de l'inflation américaine.

CHANGES

Dans le sillage des Treasuries, le dollar recule de 0,32% face à un panier de devises de référence.

L'euro en profite pour remonter face au billet vert et se négocie à 1,0794 dollar.

La livre sterling avance de 0,45% à 1,2568 dollar, dopée par la solidité inattendue du marché du travail au Royaume-Uni, qui alimente les anticipations sur une poursuite du resserrement monétaire de la Banque d'Angleterre.

PÉTROLE

Les prix du pétrole regagnent du terrain après leur baisse de lundi.

Le Brent gagne 2% à 73,29 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) prend 1,79% à 68,32 dollars.

(Reportage Corentin Chappron, édité par Blandine Hénault)