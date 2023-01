La Nasa veut décarbonner les avions, une nouvelle usine pour Smilers, un FSRU en Finlande… Les 5 images de la semaine

La Nasa (aussi) veut faire voler un avion moins énergivore

Tout comme les avionneurs Boeing ou Airbus, la Nasa ambitionne de réduire l’empreinte carbone des aéronefs. En juin 2022, l’agence américaine, qui consacre pourtant la majeure partie de son budget au spatial, a lancé un concours ouvert aux industriels et designers en leur donnant pour objectif d’inventer des avions de 25 à 30% moins gourmands en énergie, potentiellement adaptables à d’autres sources de carburant que les énergies fossiles et utilisables sur des distances optimales. Les (étonnants) prototypes devront être présentés obligatoirement à la fin de l’année 2026.

Smilers redonne le sourire à la filière dentaire made in France

Smilers, la filiale du groupe français Biotech Dental spécialisée dans les aligneurs dentaires, a ouvert en septembre 2022 une nouvelle usine à Salon-de-Provence (Bouches-du-Rhône). Cet investissement, d’une valeur de 15 millions d’euros, va permettre d’accompagner la croissance de la demande dans le domaine du réalignement des dents. Environ 150 salariés travaillent dans le bâtiment flambant neuf, dont la moitié dans la partie fabrication des gouttières transparentes. Quelque 6 000 aligneurs sortent du site chaque jour et une troisième ligne est prévue pour juillet 2023, afin d'augmenter encore les capacités de production.

Une récolte historiquement faible pour la filière pommes de terre

Les producteurs de pommes de terre n’ont pas la patate ces derniers mois. En baisse de 12,2 % par rapport à 2021, le rendement national en pommes de terre de conservation est le plus faible observé depuis 27 ans. A l’origine de cette très mauvaise récolte, une sécheresse estivale historique et de fortes chaleurs au cours de l’été 2022. Le rendement final est toutefois moins douloureux que celui enregistré au commencement de la récolte, début septembre (-20%).

Amazon a effectué ses premières livraisons par drone

Il l’avait promis et il l’a fait. Le géant du e-commerce Amazon a effectué, peu avant Noël, ses premières livraisons par drone au Texas et en Californie. Le service, baptisé Amazon Prime Air, est l’aboutissement d’une initiative lancée en 2013 par la société et qui a nécessité un investissement de 2 milliards de dollars. Les drones développés par Amazon peuvent transporter une charge d’un peu plus de 2 kg et se déplacer à une vitesse de 80 km/h. Ils déposeront les colis dans le jardin des clients une heure après leur commande. Pour le moment, seuls les utilisateurs abonnés à Prime pourront bénéficier de ce service aux Etats-Unis.

La Finlande a inauguré son premier terminal méthanier flottant

Mercredi 28 décembre 2022, un navire-terminal d'importation de gaz naturel liquéfié (GNL) a été amarré au port méridional d'Inkoo, en Finlande. Loué pour une durée de dix ans, celui-ci pourra stocker, selon l’opérateur public Gasgrid, environ 68 000 tonnes de GNL et sera prêt à alimenter les producteurs d’énergie, les foyers et les industries finlandaises à la mi-janvier. La Finlande n'est d'ailleurs pas la seule à opter pour les FSRU : de nombreux pays européens ont misé sur ces installations en 2022 pour atténuer la crise énergétique.