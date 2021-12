La Nasa repousse à Noël le lancement du télescope James Webb

© NASA Le lancement du télescope spatial James Webb de la Nasa a été reporté au 25 décembre au plus tôt en raison des mauvaises conditions météorologiques sur le site de lancement à Kourou, en Guyane française. /Photo diffusée le 2 novembre 2021/REUTERS/NASA/Chris Gunn

(Reuters) - Le lancement du télescope spatial James Webb de la Nasa a été reporté au 25 décembre au plus tôt en raison des mauvaises conditions météorologiques sur le site de lancement à Kourou, en Guyane française, a déclaré l'agence spatiale américaine mardi.

Le lancement avait déjà été retardé de deux jours, au 22 décembre, en raison de difficultés de communication électronique entre le lanceur et sa charge utile, selon la Nasa.

Le puissant télescope infrarouge a été encapsulé dans une fusée Ariane 5 le 17 décembre. La fusée est maintenant prête à décoller entre 12h20 et 12h52 GMT (13h20-13h52 heure française) samedi.

Si tout se déroule comme prévu, le télescope, qui a coûté neuf milliards de dollars, sortira de la fusée après un voyage de 26 minutes dans l'espace. Il lui faudra ensuite un mois pour atteindre sa destination en orbite autour du Soleil à environ un million de kilomètres de la Terre, soit environ quatre fois la distance Terre-Lune.

Nommé en l'honneur d'un ancien administrateur de la Nasa, le télescope Webb est environ 100 fois plus sensible que son prédécesseur Hubble et devrait révolutionner la compréhension qu'ont les astronomes de l'univers en observant des parties du cosmos remontant à un million d'années après le "Big Bang".

Il doit également permettre de rechercher des atmosphères susceptibles d'abriter la vie autour de dizaines d'exoplanètes découvertes depuis peu et d'observer de plus près Mars et Titan, une des lunes de Saturne.

Le télescope Webb est le fruit d'une collaboration internationale dirigée par la Nasa en partenariat avec les agences spatiales européenne et canadienne.

