La Nasa reporte le premier vol du programme Artemis de retour vers la lune

La lune attendra. Finalement, la fusée géante SLS (Space Launch System) de la Nasa, n’aura finalement pas décollé le 29 août à partir du Kennedy Space Center à cause d’un problème technique de purge de moteur. Elle devait exécuter la première des missions du programme Artemis qui vise à retourner sur la Lune plus d’une cinquantaine d’années après le programme Apollo. «Le compte à rebours d'environ deux jours pour le lancement a commencé le samedi 27 août et a été annulé lundi après avoir rencontré un problème pour amener l'un des quatre moteurs RS-25 au bas de l'étage central de la fusée à la plage de température appropriée pour le décollage», fait savoir la Nasa sur son site officiel.

[...]