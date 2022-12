La Nasa (aussi) veut faire voler un avion moins énergivore

On aura trop longtemps regardé le ciel avec fatalisme, en tolérant, faute de solution radicale, les méfaits d’une des industries les plus néfastes à l’environnement. Le transport aérien, à son pic de 2019, juste avant la pandémie, engloutissait près de 400 milliards de litres de kérosène par an, et représentait 3% des émissions de gaz à effet de serre de la planète. L’empreinte carbone d’un vol transatlantique aller-retour équivaut à celle d’un foyer d’un pays développé pendant un an, en dépit des efforts constants des constructeurs pour améliorer les performances des avions les plus récents, tous tributaires du même design, un cylindre muni d’ailes soutenant des moteurs, inchangé dans ses grandes lignes depuis des lustres. Au rythme de croissance actuel, les compagnies aériennes devraient, en 2050, transporter quelque 10 milliards de passagers par an sur 20 milliards de kilomètres, générant ainsi 2 350 millions de tonnes de CO2, une quantité 2,6 fois supérieure aux chiffres records de 2019.

Viser une production en série

[...]