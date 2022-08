La nanofabrication : une réponse aux enjeux de la plasturgie et des composites

Pour répondre aux enjeux environnementaux et leurs conséquences réglementaires, des concepts techniques innovants sont développés aujourd'hui autour de la création de produits plastique à haute valeur ajoutée par fonctionnalisation de leur surface. Alors que de nombreuses technologies reposent sur l'ajout d'un matériau supplémentaire, la micro-/nanostructuration des pièces plastique préserve au contraire la chimie du matériau en ne modifiant que la topographie. On injecte directement le matériau d'intérêt avec un micro-/nanomotif à sa surface qui engendrera la fonction recherchée, par exemple déperlante (autonettoyante). Ce changement de façon de concevoir les produits plastique permet de proposer des pièces monomatériau, plus facilement recyclables (projet Himalaia). La mise en œuvre de ces concepts implique notamment de maîtriser la micro et nanostructuration présente à la surface du moule d'injection, mais aussi la gestion de la thermique du même moule par des technologies de chaud/froid pour assurer un parfait transfert des nanomotifs du moule vers la pièce finale.

Dans le domaine du développement de composites multifonctionnels (projet Oasis), l'intégration de nanomatériaux permet d'obtenir des pièces intégrant diverses fonctionnalités (capteurs, tenue au feu, etc.) et présentant des performances thermiques et mécaniques optimisées. Cette intégration de nanomatériaux nécessite à la fois un travail de développement, d'intégration, mais aussi d'optimisation des procédés de transformation.

Le centre technique IPC est ainsi impliqué dans plusieurs projets européens de recherche centrés sur la nanofabrication. Pour permettre la promotion et la diffusion de ces technologies, il est nécessaire de développer des outils permettant aux futurs utilisateurs de s'y familiariser. C'est l'objectif du centre technique IPC et de ses partenaires au sein du projet Susnanofab.

Cet article est réservé à nos abonnés Plastiques & Caoutchoucs et Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]