La mutation industrielle et économique de l’Allemagne sous Angela Merkel en six dates

Le 26 septembre 2021, les Allemands sont appelés aux urnes pour élire leur nouveau Parlement, signant le départ prochain d’Angela Merkel. Au pouvoir depuis seize ans, celle-ci a tout connu : quatre présidents français, une crise de l’Euro, une pandémie mondiale… Durant ses quatre mandats, la doctrine budgétaire et économique du pays a aussi évolué vers plus de pragmatisme et moins d’orthodoxie. Retour sur six événements qui ont changé l’Allemagne.