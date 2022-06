La MSG Sphere de Las Vegas, réseau social MYM.fans, véhicule électrique Baidu... Le top 3 des vidéos de la semaine

[L'industrie c'est fou] Recouverte d'écrans, cette sphère géante pourra accueillir plus de 20 000 spectateurs

Construite à Las Vegas (Etats-Unis), la MSG Sphere s'apprête à devenir la plus grande structure sphérique de la planète. Le bâtiment de 157 mètres de large abritera des concerts et des spectacles d'exception, potentiellement retransmis à l'extérieur grâce à 54 000 mètres carrés d'écrans haute définition.

Mym, le français qui développe un réseau social payant



Dans ce nouveau numéro d'Usine Up, nous recevons Pierre Garonnaire, le créateur de MYM.fans. L'occasion de faire le point sur la monétisation dans les réseaux sociaux. Usine Up est proposé par L'Usine Nouvelle et l'accélérateur Epoka Up.

Baidu dévoile un concept de son futur véhicule électrique et autonome



Un véhicule commandé par la reconnaissance vocale. Baidu a dévoilé le 8 juin 2022 sa "voiture robot", un véhicule électrique doté de capacités de conduite autonome et entièrement contrôlable par la reconnaissance vocale. A tel point qu'il est dépourvu de poignée de porte.