La montre Astronomia Solar Bitcoin à 350 000 euros, ustensile de cuisine réparable, drone-robot-dragon : le top 3 vidéo

1 - [L'industrie c'est fou] Cette montre à la gloire du bitcoin coûte 350 000 euros

Baptisée Astronomia Solar Bitcoin, la dernière montre de luxe de l'horloger américain Jacob & Co rend hommage à la plus célèbre des cryptomonnaies. Fusée ornée du logo emblématique, Lune en diamant et Soleil en saphire jaune... Les 444 éléments fastueux de ce bijou d'artisanat propulsent son prix d'achat à 350 000 euros.

2 - Deux designers français sélectionnés pour le James Dyson Award pour leur ustensile de cuisine réparable



La jeune pousse Nobsolete propose un outil de cuisine divisé en trois modules, détachables et réparables. Lauréats français du James Dyson Award pour ce projet, les deux cofondateurs espèrent pouvoir bientôt démarrer la production.

3 - [L'industrie c'est fou] Bientôt un drone-robot-dragon dans les usines?



Doté de huit rotors, un robot développé par des chercheurs de l'université de Tokyo depuis 2018 peut se déplier tel un dragon pour atteindre des endroits difficiles d’accès. Dans sa nouvelle version, il est même capable d’ouvrir et de fermer des valves.