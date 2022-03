La moitié de la production mondiale de néon pour les puces à l'arrêt après l'invasion de l'Ukraine

La production des puces risque de connaître un regain de perturbation. Les deux principaux fournisseurs ukrainiens de néon, un gaz nécessaire à l'industrie des semi-conducteurs, ont suspendu leurs activités à la suite de l'invasion des forces russes en Ukraine. Ces deux entreprises, Ingas et Cryoin, produisent à elles seules environ 45 à 54% du néon dans le monde à destination des semi-conducteurs, selon les calculs de Reuters basés sur les données des entreprises et du cabinet d'études Techcet. Une augmentation des prix et une aggravation de la pénurie de puces sont à craindre avec l'arrêt de l'activité de ces deux entreprises.

Les réserves des industriels en néon très variables

Le néon est essentiel pour les lasers utilisés pour fabriquer les puces. La consommation mondiale pour la production de puces a atteint environ 540 tonnes en 2021, selon Techcet. Cette interruption de la production assombrit les perspectives pour le secteur des puces, déjà en difficultés depuis la pandémie de Covid-19.

Bien que les estimations varient considérablement sur les réserves de néon dont disposent les fabricants de semi-conducteurs, la production pourrait subir un nouveau coup dur si le conflit se prolonge, estime Angelo Zino, analyste chez CFRA. « Si les stocks sont épuisés d'ici avril et que les fabricants de puces n'ont pas passé de commandes dans d'autres régions, cela signifie probablement des contraintes supplémentaires pour la chaîne d'approvisionnement et l'incapacité de fabriquer le produit final pour de nombreux clients », a-t-il fait valoir.

Prix du néon multiplié par quatre en Chine

Avant l'invasion russe en Ukraine, Ingas produisait 15 000 à 20 000 mètres cubes de néon par mois pour des clients basés à Taïwan, en Corée, en Chine, aux Etats-Unis et en Allemagne, dont environ 75% uniquement pour l'industrie des puces, a indiqué à Reuters Nikolaï Avdjy, directeur commercial du groupe, situé à Marioupol.

La société Cryoin, qui produisait depuis Odessa environ 10 000 à 15 000 mètres cubes de néon par mois, a suspendu ses opérations le 24 février - date du début de l'offensive russe - afin d'assurer la sécurité du personnel, a déclaré la directrice du développement commercial.

Le néon, utilisé dans la chirurgie oculaire au laser, est également produit en Chine, où les prix ne cessent d'augmenter. Selon la presse chinoise, citant un site spécialisé sur le marché des matières premières, le prix du néon chinois a quadruplé en quatre mois, à plus de 1 600 yuans (environ 230 euros) le mètre cube fin février. Les entreprises d'autres pays pourraient lancer la production du gaz, mais la montée en puissance prendrait de neuf mois à deux ans, estime Richard Barnett, directeur marketing chez Supplyframe, un fournisseur d'informations aux entreprises des secteurs électroniques.

