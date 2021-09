« La mobilité interne est l'un des piliers de la politique RH d’Assystem »

Le groupe d’ingénierie Assystem compte pas moins de 7200 salariés en France et à l’international. Soucieux de fidéliser ses collaborateurs, il les accompagne tout au long de leur carrière et favorise leur mobilité en interne. Interview d’ Emmanuelle Capiez, DRH du groupe Assystem.

[Ils recrutent des talents] Assystem a acquis en juin 2021 une nouvelle societe d’ingénierie, la société indienne STUP Consultants Private Limited. Vous êtes un groupe en pleine croissance !



Contrairement à d’autres entreprises, nous avons assez peu été impactés par la crise économique liée à la pandémie de la Covid 19. Nous nous sommes certes retrouvés à l’arrêt lors du premier confinement, mais, très vite, dès juin 2020, les projets ont redémarré. Preuve de notre dynamisme, nous prévoyons de recruter à l’horizon 2021, quelques 2000 collaborateurs (80 d’ingénieurs, 20 % de techniciens), des perspectives de recrutement dans la continuité des années précédentes. [Emmanuelle Capiez] Oui ! Nous comptons 4000 collaborateurs en France et 3200 à l’international, principalement en Angleterre, à Dubaï, en Arabie saoudite, en Turquie, en Ouzbékistan et, depuis peu, en Inde . Nous sommes dans une logique de forte croissance, qui se traduit par des recrutements mais aussi des rachats de société.Contrairement à d’autres entreprises, nous avons assez peu été impactés par la crise économique liée à la pandémie de la Covid 19. Nous nous sommes certes retrouvés à l’arrêt lors du premier confinement, mais, très vite, dès juin 2020, les projets ont redémarré. Preuve de notre dynamisme, nous prévoyons de recruter à l’horizon 2021, quelques 2000 collaborateurs (80 d’ingénieurs, 20 % de techniciens), des perspectives de recrutement dans la continuité des années précédentes.

Cette dynamique se traduit-elle par de fortes possibilités d’évolution pour les salariés ?

[Emmanuelle Capiez] La mobilité interne est depuis toujours un des piliers de la politique RH d’Assystem. Nous proposons chaque année environ 300 mobilités qui peuvent prendre différentes formes : mobilité géographique, promotionnelle ou sectorielle.

Assystem encourage la diversité des parcours et les passerelles entre filières.

La mobilité est source d’enrichissement pour le salarié, qui peut ainsi développer ses compétences et s’épanouir durablement au sein de l’entreprise. Elle est aussi source de richesse pour le groupe puisque les salariés gagnent en compétences.

Ces fortes possibilités d’évolution en interne sont un facteur d’attractivité pour nos collaborateurs. Ce, d’autant plus qu’ils ont en moyenne 35 ans et sont donc pour la plupart dans la première partie de leur carrière professionnelle.

Une équipe « Mobilité » au sein des RH

Quelles sont les valeurs prônées par le groupe que vous recherchez chez les candidats ?

[Emmanuelle Capiez] Nous avons établi un leadership model, autrement dit un référentiel qui définit l’ADN de l’entreprise. Qu’est ce qui est important chez Assystem ? Qu’est ce qui fait sa réussite ? Quelles sont les valeurs que nous prônons et recherchons chez nos collaborateurs ?

Nous avons distingué trois attributs : l’enthousiasme, l’agilité et l’endurance. Ces attributs font écho à des comportement clés que l’entreprise se doit de cultiver : oser (prendre des initiatives, avoir des idées, aller de l’avant), jouer collectif (avoir le sens du collectif), être orienté client et être orienté solution. La mobilité s’inscrit de manière transversale dans ce leadership model.

Comment accompagnez-vous vos salariés pour, justement, les aider à oser, et in fine à évoluer ?

[Emmanuelle Capiez] Nous avons mis en place au sein du service RH une équipe dédiée à la mobilité d’une dizaine de personnes. Elle a pour mission d’accompagner les salariés qui veulent évoluer : elle prend en compte l’attente du collaborateur, identifie les opportunités, accompagne le process en interne, réfléchit si besoin à des plans d’action en interne pour faciliter une évolution professionnelle…

La DRH a par ailleurs mis en place un site internet interne qui permet à tous les collaborateurs d’avoir accès à toutes les offres proposées, soit quelques 1000 annonces tous pays et tous profils confondus. Nous avons aussi créé une newsletter pour mettre en exergue les offres d’emploi les plus significatives et les plus urgentes. Nous organisons également des live chats au cours desquels nous présentons à nos collaborateurs un projet spécifique du groupe et les opportunités d’emploi afférentes.

La formation est-elle un autre des piliers de la politique RH d’Assystem ?

[Emmanuelle Capiez] C’est un de nos fondamentaux. Et il va de pair avec la promotion de la mobilité. Nous avons par exemple créé en interne des instituts de formation managés par nos propres experts. Nous avons aussi mis en place une plate-forme de e-learning, accessible à tous nos collaborateurs, où nous proposons différents modules de formation courts sur divers sujets, techniques, managériaux, de gestion de projet…

Cette politique porte-t-elle ses fruits ?

[Emmanuelle Capiez] Oui, si on en croit les chiffres ! Nous avons un taux de turn-over faible, qui ne cesse de diminuer : 9%, alors qu’il est autour de 15 % dans le secteur. Autre preuve : 75 % de nos équipes de management viennent du terrain et ont évolué en interne. C’est une des fiertés du groupe.