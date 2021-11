La mobilité hydrogène avance en France

On ne verra pas que des voitures à batteries sur les routes demain… Des véhicules équipés de piles à combustible aussi ! L’industrie automobile planche sur des applications de l’hydrogène (H2) dans les véhicules lourds : bus, camions et utilitaires légers. Des travaux portés historiquement en France par les équipementiers. Réunis au sein de la coentreprise Symbio, Michelin et Faurecia mettent les bouchées doubles pour développer leurs systèmes de piles à combustible, qui équipent déjà des bus Safra (Tarn) et les premiers utilitaires de Stellantis.