La mixité des profils, un des enjeux majeurs de l’industrie du futur

Les chiffres parlent d’eux-mêmes. En 2022, les femmes ne représentent qu’un tiers des salariés de l’industrie¹. Ce chiffre tombe à 15 % aux postes d’encadrement. Les métiers du secteur, pourtant, ne requièrent plus la force physique qui destinait ces métiers aux hommes il y a quelques décennies. L’automatisation et la robotisation étant en plein déploiement, les manœuvres sur les lignes de production ont été simplifiées.

Du fait de cet historique, la grande majorité des candidatures reçues vient encore d’hommes, sauf sur les métiers d’administration des ventes, traditionnellement dévolus aux femmes. Pour casser cette dynamique, la sensibilisation à la réalité de l’industrie semble nécessaire auprès des jeunes filles dès le collège et le lycée.



La mixité s’installe petit à petit

« Il reste une grande marge de progression. L’intégration des femmes dans l’industrie ne se fait pas naturellement, nous devons la provoquer. » constate Juliette Rapinat Freudiger. Elle évoque alors des exemples de femmes ayant dû faire leurs preuves, voire s’imposer, auprès d’équipes masculines parfois dubitatives, en particulier aux postes de production ou de management.

Même s’il est donc trop tôt pour parler d’une féminisation du secteur, il y a de bonnes raisons de rester optimiste. Bénédicte Jezequel explique : « Nous avons la chance d’être jugées en priorité sur nos talents et notre expertise. Les diplômes ou les petits jeux politiques pèsent moins dans l’industrie que nos réelles compétences. » Une opportunité pour les femmes d’installer leur légitimité et de gagner la confiance de leurs pairs.



De l’avantage d’intégrer des femmes dans les équipes

Finalement, la question se pose : la féminisation est-elle nécessaire ? Qu’apporte-t-elle réellement ? Le responsable de production de Sylvadec, un homme, observe de meilleurs résultats dans les équipes mixtes. « Avoir une ou deux femmes dans une équipe 3x8 de huit personnes apporte une bonne dynamique. On constate plus d’entraide et de fluidité dans les rapports humains. » rapporte sa Directrice Générale.

À l’heure des projets collaboratifs et du meilleur équilibre entre vie personnelle et professionnelle, les femmes de l’industrie tirent leur épingle du jeu. Sans les cantonner à ces qualités, il semble que l’écoute, l’empathie et la souplesse d’esprit conviennent aux aspirations des jeunes générations. « Lorsque l’on est femme, les actes sont aussi plus cohérents avec le discours. » ajoute avec un sourire la Directrice Générale de Mathou Créations !



Dire aux femmes qu’elles peuvent oser

Dans un contexte de pénurie de talents, il est difficile de concentrer ses recrutements uniquement sur des profils féminins. Il ne s’agit donc pas tellement de féminiser, mais d’apporter de la mixité dans les équipes, pour profiter du meilleur des deux mondes.

Pour cela, les initiatives comme celles de La French Fab permettent d’apporter une couche d’employabilité et d’attractivité. C’est par exemple à l’occasion de la cérémonie de clôture du French Fab Tour en 2019, qu’Agnès Pannier-Runacher, à cette époque Secrétaire d’État auprès du ministre de l’Économie et des Finances, mettait au défi le secteur : « Mesdames, messieurs, agissez dès aujourd’hui pour féminiser l’industrie de demain, rejoignez “IndustriElles” ! ». L’objectif ? Rassembler au moins 1000 femmes de l’industrie pour créer un collectif. Ce défi s’inscrivait dans le cadre du plan d’action élaboré par le Conseil de la mixité et de l’égalité professionnelle dans l’industrie en mars 2019. Toujours en cours, il s’articule autour de trois axes : l’éducation, l’orientation et la gestion des carrières. Car il est important de relayer haut et fort ce message que les femmes ont toute leur place dans l’industrie du XXIe siècle… Et cette industrie a elle-même beaucoup à y gagner.

« Le message le plus important à faire passer est de dire aux femmes d’oser et de se faire confiance, car elles ont toute leur place dans l’industrie » concluent en chœur Bénédicte Jezequel et Juliette Rapinat Freudiger.

Féminiser l’industrie, c’est avant tout valoriser de la mixité, proposer des approches et des sensibilités différentes. Sans caricature des femmes ni critique des hommes, il s’agit de laisser émerger le renouveau de l’industrie. Une industrie qui donne sa chance à chacune et à chacun pour grandir et s’inscrire complètement dans le monde de demain.

Pour en savoir plus sur le rôle de la communauté La French Fab face aux nouveaux enjeux de l’industrie, cliquez ici

