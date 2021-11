La mission Crew-3 de la Nasa s'est envolée vers l'ISS

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © THOM BAUR Une fusée SpaceX transportant une capsule Crew Dragon avec quatre astronautes à son bord s'est envolée avec succès mercredi de Cap Canaveral, en Floride, pour une mission vers la Station spatiale internationale (ISS). /Photo prise le 10 novembre 2021/REUTERS/Thom Baur

La fusée a décollé à environ 21h00 heure locale (02h00 GMT) du centre spatial Kennedy. Les images ont été retransmises en direct via la chaîne de télévision Nasa TV.

Dix minutes après son décollage, la capsule Crew Dragon, dans laquelle se trouve l'équipage de la mission Crew-3, a été mise en orbite terrestre.

Ce vol est le troisième effectué par l'agence spatiale américaine à l'aide d'une capsule Crew Dragon depuis que les Etats-Unis ont recommencé à envoyer des astronautes dans l'espace depuis le sol américain l'année dernière.

Les quatre membres de l'équipage sont trois astronautes américains - le commandant de la mission, Raja Chari, 44 ans, le pilote désigné et commandant en second, Tom Marshburn, 61 ans, et la spécialiste de mission Kayla Barron, 34 ans - et un spationaute de l'Agence spatiale européenne Matthias Maurer, 51 ans.

Le voyage vers la station spatiale, qui tourne en orbite à quelque 400 km au-dessus de la Terre, dure environ 22 heures, l'arrivée de l'équipage étant attendue jeudi soir.

(Reportage Joe Skipper, rédigé Steve Gorman; version française Camille Raynaud)