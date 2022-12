EDF reporte la mise en service de l'EPR de Flamanville et prolonge l'arrêt de deux réacteurs

EDF a fait savoir, vendredi 16 décembre 2022, que la mise en service de l’EPR de Flamanville (Manche) allait être retardée de six mois supplémentaires. Le chargement du combustible nucléaire est désormais prévu pour le premier trimestre 2024 au plus tôt. Et deux réacteurs nucléaires vont faire défaut plus longtemps que prévu cet hiver.