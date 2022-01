La microélectronique provençale mise sur la souveraineté européenne

En Provence-Alpes-Côte d’Azur, les TPE/PME de la microélectronique saluent la volonté de la France et de l’Europe de redorer leur souveraineté dans ces technologies stratégiques, et comptent y prendre leur part. Selon le pôle de compétitivité Solutions Communicantes Sécurisées, les 21 entreprises régionales du secteur bénéficiaires d'aides du plan France Relance ont capté 25% des subventions nationales, avec seulement 14% des dossiers présentés (à fin septembre 2021). Soit un montant de 28 millions d'euros. « Ce résultat démontre que ces projets sont plus capitalistiques. Les acteurs locaux ont su s’emparer de ces dispositifs pour étendre, renforcer, voire relocaliser des capacités industrielles », explique Olivier Chavrier, directeur du pôle. A LIRE AUSSI Pourquoi les chiffres avancés par Thierry Breton sur le déclin de l’Europe dans les puces sont trompeurs