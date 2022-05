La méthode TotalEnergies pour réduire de 80% ses émissions de méthane en dix ans

Pour ceux qui en doutaient encore, TotalEnergies est avant tout une boîte d’ingénieurs. C’est donc grâce à la technologie que le pétrolier s’attaque à l'un des plus grands défis de la lutte contre le dérèglement climatique : les émissions de méthane (CH4) anthropiques. Le méthane est un gaz à un effet de serre 25 fois plus puissant que le dioxyde de carbone (CO2) à 100 ans. 600 millions de tonnes (Mt) de ce gaz à fort pouvoir de réchauffement sont relâchées chaque année dans l’atmosphère, dont un tiers (190 Mt) par le milieu naturel. Le reste est émis par l’homme, via l’agriculture pour un tiers, les déchets et autres actions humaines pour un autre tiers, et le reste par l’exploitation des énergies fossiles, dont 80 Mt rien que pour le pétrole et le gaz.

