La méthode choc d'Avanade pour recruter en accéléré

L'Usine Nouvelle - Depuis le début de l’année, vous avez mené deux projets d’accélération des recrutements chez Avanade. Pourquoi ?

Marlène Escure - Avec les pénuries de talents, les candidats sont sursollicités et volatils. Quand on parvient à les contacter, l’enjeu pour les entreprises porte sur leur réactivité dans le processus de recrutement. Les recruteurs sont confrontés à une complexification de leurs méthodes et process, tandis que les équipes dirigeantes ne parviennent pas à compenser les départs ou à gagner de nouveaux marchés par manque de ressources en interne. Quand j’ai rejoint mon ex-employeur Publicis il y a quatre ans, j’ai développé une méthode de recrutement rapide pour se libérer de la frustration générée par la guerre des talents. Je l’applique désormais chez Avanade car elle est couronnée de succès.

Comment se déroule votre processus de recrutement rapide ?

