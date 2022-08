La métamorphose de CMA CGM, de la mer à la terre jusqu'au ciel

CMA CGM ne ménage pas la concurrence. L’annonce d’une prise de participation (jusqu’à 9 %) au capital d’Air France dans le cadre d’une alliance dans le fret aérien fait trembler cette filière dans les airs, mais aussi sur terre et sur mer. L’armateur investira jusqu’à 400 millions d’euros afin de devenir le troisième actionnaire de la compagnie aérienne française.

« Je suis très heureux de ce partenariat stratégique avec Air France-KLM. Il permet d’accélérer significativement le développement de notre division aérienne, CMA CGM Air Cargo, créée il y a un peu plus d’un an, et de positionner nos deux entreprises parmi les principaux acteurs mondiaux du fret aérien, a déclaré le 18 mai, dans un communiqué, Rodolphe Saadé, son PDG. Ce partenariat s’inscrit pleinement dans la stratégie du groupe CMA CGM et son ambition de devenir un leader en matière de logistique intégrée au service de ses clients. »

Des armateurs avec le vent en poupe

Le groupe marseillais poursuit ses investissements dans la logistique et le transport, entamés début 2019 avec le rachat du logisticien suisse Ceva pour près de 1,5 milliard d’euros. Le troisième armateur mondial n’est plus seulement le concurrent de Maersk, MSC ou Cosco, il marche sur les plates-bandes de XPO Logistics, DHL, Fedex, UPS, Kuehne Nagel… et des français Bolloré et Geodis.

À la sortie des confinements liés au Covid-19, l’insolente santé des armateurs, particulièrement ceux qui transportent les conteneurs, s’est traduite par des résultats 2021 exceptionnels et des acquisitions en milliards d’euros ou de dollars. MSC, le concurrent italo-suisse de CMA CGM, va mettre la main sur Africa Logistics, le trésor africain de Bolloré, pour 5,7 milliards d’euros.

Bénéfice net décuplé

[...]