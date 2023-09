La médiation au chevet de la filière automobile

En complément de la mission qui lui avait été confiée en octobre 2020 relative à l’amélioration de la qualité des relations entre donneurs d’ordres et fournisseurs de la filière automobile, le gouvernement a demandé au Médiateur des entreprises Pierre Pelouzet d’intervenir dans les domaines qui s’avèrent critiques pour la filière, à savoir l’énergie, les enjeux de décarbonation et la pénurie de composants électroniques ou crise des semi-conducteurs.

Dans un contexte de mutations sans précédent, il y a quelques mois un médiateur à temps plein avait été affecté à la résolution des conflits. Alors que la charte des relations interentreprises peinait à s’imposer dans l’automobile, le médiateur national, Pierre Pelouzet, avait en effet décidé de créer une branche dédiée à l’automobile après avoir constaté que « 25 % des demandes de médiation concernent ce secteur ».

Raison de plus pour les ministres Bruno Le Maire (Economie) et Roland Lescure (Industrie) d’accélérer et d’élargir le champ d'investigation du médiateur des entreprises.

A cet égard, un Comité de crise « énergie » a été mis en place afin d’améliorer la compréhension des aides gouvernementales (bouclier tarifaire, amortisseur, etc.), de promouvoir les bonnes pratiques et de régler les litiges avec les fournisseurs d’énergie. Compte tenu du degré de complexité et d’incertitude des sous-options envisagées, il est indispensable que les décideurs puissent disposer de toutes les informations utiles avant le renouvellement de leur contrat de fourniture afin de se mettre sur la trajectoire requise de neutralité carbone en 2050, tout en créant de la valeur en France.

En marge de la transformation écologique et énergétique, le Comité de crise sur l’énergie a élaboré une « checklist » permettant d’apporter un premier niveau d’information aux chefs d’entreprises et ainsi anticiper le renouvellement de leurs contrats de fourniture d’énergie.

Checklist énergie

Mise à jour en permanence et disponible sur le site du Médiateur des entreprises, cette « checklist » est composée de 10 questions abordant 4 thématiques ; « le contrat », « les prix », « les aides » et « la médiation ».

Ce document donne les clés de compréhension sur les modalités de renouvellement d’un contrat et la conduite à tenir avec son fournisseur.

Il fournit par ailleurs une synthèse des informations concernant les aides mises à disposition par les pouvoirs publics (Charte des fournisseurs d’énergie – 25 engagements pour aider les consommateurs à faire face à la crise énergétique).

Un focus sur la médiation y est enfin proposé afin d’apporter aux entreprises une solution en cas de désaccord persistant avec un fournisseur.

La mobilisation des donneurs d’ordres et des sous-traitants dans le chantier de décarbonation doit également pouvoir reposer sur des relations donneurs d’ordres/sous-traitants responsables, via notamment la mise en place du parcours national des achats responsables, qui comprend les enjeux de décarbonation, nouveau terrain de jeu du médiateur.

Enfin, alors que la tension dans le domaine des composants électroniques demeure toujours très forte et que les TPE/PME semblent à la peine, le médiateur est également chargé d’objectiver les tensions entre acteurs afin d’établir des bonnes pratiques permettant à l’ensemble de la filière d’être plus efficace collectivement en tenant compte des impératifs de chacun.

Tant il est vrai que la solidité d’une filière n’excède pas celle de son maillon le plus faible !