La mécanique, une clé du futur, sera à l’honneur le 1er juin à Paris

Le 1er juin prochain, à l’auditorium André et Liliane Bettencourt de l’institut de France, à Paris, le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) au travers de son Institut des sciences de l’ingénierie et des systèmes - et l’Association française de mécanique et l’Académie des technologies- organisent un colloque consacré aux sciences mécaniques sous tous leurs aspects (matériaux, procédés…).