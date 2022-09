La Marine nationale s’équipe en mini-drones aériens auprès d’Airbus Defence & Space

Pour voir de plus loin le danger et au-delà de la portée de leurs radars, les marins comptent sur des mini-drones aériens. La Marine nationale va s’équiper d’une vingtaine de systèmes de drones aériens (SMDM) d’ici 2023. «Trois systèmes ont été livrés et pourront prochainement être déployés en opération», indique le ministère des Armées dans un communiqué rendu public le 1er septembre. Au total, la marine a commandé 11 systèmes, soit 22 mini-drones pour un montant d’environ 20 millions d’euros.

Cet article est réservé à nos abonnés Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]