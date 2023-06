La Maison Rémy Garnier réinvente la bronzerie d’art

Le savoir-faire de la Maison fondée en 1832, spécialiste historique du bronze, subsiste auprès de ses artisans : tourneurs sur bronze, ciseleur, monteur en bronze, polisseurs, metteur au bain, fondeur… Il ne restait plus qu’à garantir la longévité et la précision des modèles mère. L’innovation 3D entre conservation du patrimoine et développement de l’entreprise.