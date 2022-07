La Maintenance Industrielle c’est votre partie et vous aimez votre métier. Mais parfois vous rêvez de changer de vie…

Vous rêvez d’une vie plus proche de la nature. Et si c’était dans la Drôme provençale, ou sur la Côte normande ? Le groupe Orano vous accompagne dans votre projet de changement de vie en vous proposant des jobs passionnants dans la Maintenance.

Dans le Sud-Est de la France, dans le Cotentin, ou encore d’autres territoires où il fait bon vivre, nous prenons en charge votre déménagement et participons à vos frais d’installation. Et le temps de votre période d’essai, vous bénéficiez d’une indemnité de double résidence, d’une possibilité de retour à votre domicile deux fois par mois, et d’un week-end découverte avec votre conjoint le cas échéant.

Nos équipes travaillent au quotidien pour assurer la performance industrielle de nos usines et la fiabilité de nos équipements. Elles interviennent sur nos installations, qui sont uniques au monde, ou auprès de clients prestigieux. Nous comptons sur elles pour apporter rapidement des solutions efficaces dans un univers où la sécurité est primordiale. Elles sont prêtes à vous accueillir.

Vous accueillir pour une nouvelle étape dans votre vie professionnelle qui vous ouvrira de nombreuses perspectives de développement, aussi bien dans le secteur de la Maintenance que vers d’autres métiers du groupe.