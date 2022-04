Le 12 juillet 2013, le déraillement d’un train reliant Paris à Limoges en gare de Brétigny-sur-Orge (Essonne) provoque la mort de sept personnes et en blesse soixante-dix autres. Le procès de cet accident s’ouvre lundi 25 avril au tribunal correctionnel d’Evry, dans l’Essonne. La SNCF et SNCF Réseau, le gestionnaire des voies (ancien Réseau ferré de France) et un dirigeant de proximité, à l’époque responsable de la zone, sont jugés pour « homicides involontaires » et « blessures involontaires ». La maintenance des voies apparaît au cœur de l’affaire, car le train se serait désolidarisé en raison d’une éclisse mal fixée, soit la barre métallique qui maintient les rails entre eux. Seul un des quatre boulons de cette éclisse était en place au moment de l’accident.

« La sécurité n’est pas négociable et ne fera l’objet d’aucune économie », avait déclaré à l’époque Guillaume Pepy, président de la SNCF. Un audit d’urgence lancé sur le réseau juste après la catastrophe avait montré l’absence de 0,2% des boulons et conclu à la nécessité de resserrer 4% d’entre eux. Le programme Vigirail, lancé sur quatre ans, y avait procédé et conduit au remplacement de 500 aiguillages par an. Pour s’assurer de la sécurité, les circulations sont aujourd'hui ralenties sur près de 5 000 kilomètres de rails, contre « seulement » 3 600 kilomètres en 2013.

