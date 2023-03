Les composites de Serge Ferrari s'exportent en Australie

La Fondation Naomi Milgrom qui promeut l’architecture, l’art et le design auprès du public australien a fait appel à l’architecte thaïlandaise Rachaporn Choochuey et à son cabinet all(zone) pour la construction d’un pavillon dans le parc Queen Victoria’s Gardens, à Melbourne en Australie. Inauguré le 8 décembre 2022, le MPavilion célèbre la richesse des cultures aborigènes longtemps dévalorisées sur l'île. Le spécialiste français des composites souples Serge Ferrari a participé à ce projet de réhabilitation grâce à son savoir-faire technique..

Une gaufrette de technicité

Ce nuage coloré flottant au-dessus du sol dispose d’un auvent composé de trois couches de matériaux composites souples. La couche supérieure de la structure en polyéthylène orange et jaune est réalisée à partir de filets de pêche. La couche intermédiaire sur armature conique en acier galvanisé est fabriquée à partir de 250 m2 de membrane STFE de Serge Ferrari assurant l’étanchéité du MPavilion. Aussi transparente que le verre mais dix fois plus légère, cette maille en polyarylate qui réduit les reflets est utilisée pour la première fois en Australie. Enfin, les 1400 m2 de la couche inférieure de la structure sont en toile composite perforée Soltis 86, utilisant la technologie brevetée Précontraint. Confectionnée sous forme de gaufrette tricolore, cette couche bouge au gré de la brise et filtre la lumière, évoquant la sensation de se reposer doucement sous les arbres.

La structure estivale à la fois temporaire et durable est destinée à l’accueil d’événements culturels et artistiques jusqu’au 6 avril 2023, date de son déplacement dans un autre lieu de la ville.

Qui fait quoi

Client : Fondation Naomi Milgrom

Architecte : Rachaporn Choochuey – Cabinet d’architecture all(zone)

Ingénierie conception : Tensys + AECOM

Membranes : Serge Ferrari

Fabrication : Oasis Tension Structures + MakMax