La lutte contre les cyberattaques, nouvelle priorité nationale pour la France

Face au développement des attaques informatiques qui frappent les hôpitaux et les entreprises, la France va investir un milliard d’euros pour muscler sa filière de cybersécurité. L’Etat veut doubler le nombre de techniciens et d’experts et faire passer le chiffre d’affaires de la filière de 7,3 milliards d’euros (2019) à 25 milliards d’ici à 2025.