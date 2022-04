L’Union européenne met au pas les grandes plateformes du numérique. Avec l’accord trouvé entre le Conseil et le Parlement européen le 25 avril sur le Digital service act (DSA), l'Europe fixe de nouvelles responsabilités aux géants du numérique sur les contenus diffusés sur leurs services. Celles-ci s’ajoutent au nouveau cadre de concurrence adopté en mars pour ces mêmes mastodontes avec le Digital market act (DMA).

De nouvelles responsabilités sur la contrefaçon

Contenus haineux, fake news, cyber-harcèlement…. Une grande partie des obligations s’appliquent d’abord aux réseaux sociaux. Mais la réglementation renforce aussi les obligations de lutte contre les contrefaçons en ligne. L’Unifab, qui regroupe près de 200 grandes entreprises engagées dans la lutte contre le fléau au niveau français le reconnaît : la lutte a été intense à Bruxelles sur ce sujet. « Le DSA marque un progrès indéniable par rapport à la directive sur le e-commerce, adopté il y a 22 ans. Le texte n’était plus adapté aux habitudes de consommation », reconnaît Régis Messali, le directeur de la communication et du développement de l’Unifab.

Avec la nouvelle réglementation, les plateformes de vente en ligne vont devoir mettre en place un mécanisme de signalement des contenus illicites par des « signaleurs de confiance », comme les pouvoirs publics, mais aussi les fabricants des produits contrefaits. Jusqu’à présent, la collaboration entre plateformes et fabricants se faisait au cas par cas. Les grandes places de marché seront tenues de retirer les produits concernés rapidement. Les plateformes de vente en ligne vont aussi devoir contrôler l’identité des entreprises utilisant leurs places de marché, afin de pouvoir localiser et poursuivre celles qui écoulent des produits illicites.

Pas assez loin pour les industriels

Mais l'Unifab ne cache pas que le texte aurait pu être musclé et « plus ambitieux » à ses yeux. L'obligation de tracer les vendeurs « ne s’applique pas à toutes les plateformes, mais uniquement aux plus grandes », regrette Régis Messali. Seules celles qui disposent de plus de 45 millions d’utilisateurs actifs dans l’Union européenne y seront soumises. Amazon, Alibaba et Zalando devraient être concernés. Mais pas Leboncoin par exemple, ni d’autres plateformes plus petites ou spécialisées. Les fabricants avaient aussi milité pour que les réseaux sociaux soient soumis aux mêmes règles.

Ils regrettent également de ne pas avoir obtenu le retrait automatique des annonces identifiées comme illicites, afin d’éviter de les voir réapparaître sous d’autres formes. Dans le cadre du DSA, les grandes plateformes devront par contre se soumettre à des audits indépendants réguliers. En cas de non-respect de leurs obligations, les amendes pourront atteindre 6% du chiffre d’affaires mondial.

Le lutte contre la contrefaçon en ligne est un enjeu stratégique pour les industriels. L’Unifab estime à 6,7 milliards d’euros le coût de la contrefaçon pour les entreprises françaises. Selon une étude réalisée l’an dernier auprès de 25 de ses membres, près de 5 millions d’annonces illicites avaient été retirées de sites à la suite de signalements par des entreprises françaises entre janvier et février 2021. Le bilan annuel devrait être publié le 8 juin et représente « plusieurs dizaines de millions de notifications ». Les Douanes ont de leur côté intercepté l’an dernier 9,1 millions de faux produits. 30% étaient emballés dans de petits colis, souvent issus d’achats sur internet.