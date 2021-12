La longue route vers le nouveau nucléaire

© J. Kellerman / Alamy

La décision est prise, sans attendre le démarrage de l’EPR de Flamanville (Manche) comme prévu par décret dans la programmation pluriannuelle de l’énergie. « Nous allons, pour la première fois depuis des décennies, relancer la construction de réacteurs nucléaires dans notre pays et continuer de développer les énergies renouvelables », a déclaré Emmanuel Macron lors d’une allocution télévisée le 9 novembre. Une décision qu’attendait impatiemment la filière nucléaire, mais qui reste à justifier et à préciser.

Or le dossier nouveau nucléaire, sur le bureau du président de la République, est loin d’être bouclé. Ce dossier contient un volumineux rapport prospectif de RTE, « Futurs énergétiques 2050 », commandé par le gouvernement dès 2018. Un travail fruit d’une large concertation publique de deux ans, qui évalue aussi plusieurs scénarios de consommation. RTE conclut que pour atteindre la neutralité carbone d’ici à 2050, les scénarios électriques prévoyant la construction de nouveaux réacteurs nucléaires sont plus « pertinents du point de vue économique » que ceux reposant sur une prolongation du parc existant et des énergies renouvelables. A LIRE AUSSI Anti-éolien et anti-nucléaire renvoyés dos à dos par RTE sur le mix électrique en 2050

