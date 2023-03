Avec l'adoption de la loi Descrozaille, le rapport de force entre fournisseurs et grande distribution bouleversé

«C’est une révolte? Non, Sire, c’est une révolution!» L’adoption par l’Assemblée nationale mercredi 22 mars de la loi portée par le député de la majorité Frédéric Descrozaille promet de bouleverser l’équilibre des négociations commerciales, grand-messe de la fixation des prix entre distributeurs et fournisseurs. Derrière la volonté affichée de «Protéger la première industrie de France dans sa capacité à dégager suffisamment de résultat pour mieux rémunérer et investir comme nous l’attendons tous», dixit Frédéric Descrozaille lors du coup d'envoi des débats à l'Assemblée, s'abrite une kyrielle de dispositions qui pourraient bien changer la face des futures négociations.

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]