La logistique urbaine face au casse-tête des ZFE

Faire entrer dans la capitale jusqu’à «quatre navettes ferroviaires par jour» et supprimer «l’équivalent de 500 poids lourds» afin de réduire la pollution urbaine. Tel était l’objectif de la maire de Paris et de nombre d’acteurs économiques lors de l’inauguration, en 2018, de l’hôtel logistique Chapelle international, dans le XVIIIe arrondissement.

Ce complexe immobilier, d’un investissement d’environ 90 millions d’euros, combine entreposage, bureaux, datacenter, court de tennis et abrite une voie ferrée de 400 mètres de longueur dans un immense hall. Mais en cinq ans, aucun train n’y a pénétré et les deux portiques à conteneurs n’ont jamais manœuvré. Consolation, un locataire, le spécialiste du transport express DPD, utilise la moitié du hall pour ses opérations de «cross-docking», étape finale avant livraison des colis via des utilitaires et des tricycles électriques.

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]