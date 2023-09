La logistique entre recyclage et réemploi

Président du Conseil national de l’emballage (CNE), Michel Fontaine est l’auteur de L'emballage, ce bel inconnu, paru en 2016. C’est donc tout naturellement que la matinée Pack focus proposée le 15 septembre par l’association était intitulée : L’emballage logistique, ce bel inconnu. Entre « le rêve de la dématérialisation » comme condition de la disparition des déchets et « la réalité du transport » des marchandises, « l’emballage est ancré dans le réel », a rappelé Michel Fontaine en introduction. Deux chiffres pour poser le décor : les emballages industriels et commerciaux (EIC) pèsent environ 7 millions de tonnes à rapporter aux quelque 5 millions de tonnes destinées aux ménages. Les six intervenants sont ensuite entrés dans le vif du sujet en évoquant les mille et une contraintes liées à la protection et l’identification des biens des consommation.

Cet article est réservé à nos abonnés Emballages magazine et Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]