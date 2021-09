LA LITUANIE : Un fort potentiel à développer avec les industriels français

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite

La Lituanie ne cesse d’être dans l’actualité dans le secteur économique.

Alternative pour les entreprises européennes cherchant à relocaliser leurs productions suite aux problèmes d’approvisionnement, en particulier avec l’Asie, à cause de la pandémie, il a aussi attiré l’attention internationale ces dernières années pour ses investissements en faveur de la biotechnologie. Il perce également dans l’énergie durable, notamment dans les véhicules électriques, et contribue au développement des réseaux d’énergies renouvelables.

Le secteur manufacturier, moteur de l’économie lituanienne

Mais les capacités industrielles de la Lituanie, membre de l’UE depuis 2004, vont bien au-delà.

Pour Daiva Kirkilaite-Chetcuti, conseillère économique et commerciale de l‘ambassade de Lituanie en France, il ne fait aucun doute que le secteur manufacturier restera le moteur de l’économie lituanienne post-COVID : « Au centre de l’Europe et avec les capacités reconnues de nos entreprises, nous avons tout le potentiel pour devenir le pôle industriel européen capable de répondre aux besoins de ses leaders industriels ainsi qu’aux entreprises d’ingénierie françaises. Nos entreprises, qui se sont fortement spécialisées dans la sous-traitance, ont renforcé leur intégration dans les chaînes de valeur internationales et leur très haute compétence dans les projets de fabrication externalisés. Leur motivation à s’adapter aux besoins de leurs clients en créant de la valeur ajoutée et de la flexibilité pour les petites comme dans les moyennes commandes, s’ajoute à leur important savoir-faire. Comme leur grande faculté d’assurer le développement, de leur conception à leur production, de solutions complexes.

Il est maintenant clairement admis que les sociétés d’ingénierie lituaniennes sont tout à fait prêtes à relever tous les défis ! ».

8 sociétés d’ingénierie innovantes au salon Global Industrie

Sa culture d’entreprise intégrée à celle du Nord de l’Europe, ses entreprises manufacturières de plus en plus robotisées et numérisées, sa R&D hautement développée, son sens de la responsabilité, de la qualité et du service client ainsi que son enthousiasme à s’engager avec de nouveaux partenaires ou sur de nouveaux marchés… en font un pays avec lequel il est facile et motivant de travailler ! « Les entreprises lituaniennes sont spécialisées dans les secteurs de l’équipement industriel, des composants automobiles, de la construction et des équipements pour l’industrie alimentaire. Elles sont hautement compétentes et innovantes dans les projets de fabrication externalisés.

Au salon Global Industries, Enterprise Lituanie présentera justement 8 sociétés d’ingénierie innovantes prêtes à coopérer avec des partenaires français pour trouver ensemble les meilleures solutions, les solutions les plus performantes ! », intervient à son tour Daina Klepone, présidente d’Enterprise Lithuania qui promeut l’industrie lituanienne.

LES CHIFFRES CLÉS DE L’INDUSTRIE LITUANIENNE Dans le TOP 5 en Europe (TOP 10 dans le monde) en termes d’attractivité pour la fabrication mondiale, selon le Manufacturing Risk Index 2019.

Environ 21 % du PIB générés par l’activité manufacturière (dont 6 % par l’ingénierie/technologie)

75 % des produits de l’industrie mécanique exportés dans l’UE pour 3,1 milliards d’€

Un des leaders en matière ICT en Europe

3e dans l’UE pour la couverture mobile 4G

