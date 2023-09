La ligne de recyclage IPC/Cotrep passe aux emballages rigides

Depuis septembre 2021, le centre technique industriel de la plasturgie et des composites (IPC) et le Comité technique pour le recyclage des emballages plastique (Cotrep) collaborent autour d’une ligne de tests pour les emballages ménagers en plastique. Après une première phase axée sur les emballages souples – films, sacs, poches… – en polyéthylène (PE), qui a permis de mener à terme quatre études, les deux organismes poursuivent leurs travaux. Désormais, ils s’attachent en priorité au développement du protocole de régénération et du protocole d’intégration des matières régénérées pour les emballages rigides – pots, bouteilles, barquettes, flacons… – en PE et en polypropylène (PP).

