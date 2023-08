La Lettonie veut créer un corridor de transit ferroviaire pour les céréales ukrainiennes

La Lettonie pourrait commencer à exporter dès cet automne jusqu'à un million de tonnes de céréales ukrainiennes par an, a annoncé mardi 15 août le président du conseil d'administration des chemins de fer lettons. "Une opportunité se présente actuellement pour le transport des céréales ukrainiennes", a déclaré Rinalds Plavnieks sur la radio publique lettone LSM.

Afin d'atteindre la Lettonie, pays membre de l'Union européenne, les céréales devraient également passer par les chemins de fer polonais - ce qui pourrait entraîner une hausse des coûts de transport. "Nous pensons qu'environ 500.000 à un million de tonnes par an pourraient être transportées via ce corridor de transit", a ajouté Rinalds Plavnieks.

Moscou s'est retiré en juillet de l'accord qui assurait les exportations de céréales depuis l'Ukraine, l'un des plus grands exportateurs de céréales au monde, et s'est attaqué à ses infrastructures agricoles et portuaires.

Le mois dernier, la Lituanie a demandé à la Commission européenne de mettre en place un itinéraire pour les céréales ukrainiennes à travers cinq ports dans les Etats baltes d'Estonie, de Lettonie et de Lituanie, selon une lettre consultée par Reuters. Ces cinq ports ont une capacité annuelle combinée d'exportation de céréales de 25 millions de tonnes.

Avec Reuters (Andrius Sytas à Vilnius ; version française Mariana Abreu, édité par Kate Entringer)