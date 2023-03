La laiterie Les Fayes déménage à Limoges et investit 10 millions d’euros

Implantée depuis 1942 à Isle, la laiterie Les Fayes ne pouvait plus évoluer coincée entre la Vienne et la N141. Un nouvel atelier de 3 000 mètres carrés est en construction sur la zone d’activités La Grande Pièce au nord de Limoges (Haute-Vienne) près de l’A20. Les cinquante salariés pourront commencer à produire en fin d’année, au plus tard début 2024. «Ce nouvel atelier sera plus compétitif, avec un process adapté à nos produits frais, indique Fabien Vaurs, directeur industriel. Nous sommes actuellement à saturation sur les produits finis, comme le fromage blanc, la crème fraîche et la faisselle, avec près de 7 000 tonnes produites l’an dernier, contre 3 000 tonnes en 2019. L’objectif est de doubler la production.» L’outil industriel a été dimensionné dans ce sens avec une capacité de 14 000 tonnes annuelles.

Une croissance de 20% tous les ans

[...]