La justice valide la reprise des usines d'Ascoval et Hayange par l'allemand Saarstahl

Après plus de quatre ans d'incertitudes et de rebondissements, le sort de l'aciérie d'Ascoval, située à Saint-Saulve (Nord), et celui de l'usine de rails d'Hayange (Moselle) semblent scellés. Le tribunal de commerce de Paris a en effet validé lundi 2 août l'offre de reprise du groupe sidérurgique allemand Saarstahl, qui avait annoncé début juillet avoir trouvé un accord de principe avec le britannique Liberty Steel.