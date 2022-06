La justice française s'empare de l'affaire des Kinder contaminés à la salmonelle

Après la justice belge, c'est au tour du parquet de Paris d'ouvrir une enquête préliminaire contre le groupe Ferrero concernant les contaminations à la salmonelle des chocolats Kinder. Cette enquête, ouverte le 25 mai, fait suite aux plaintes déposées par les familles d'enfants ayant été infectés après avoir consommé des chocolats. Cette plainte est notamment soutenue par l'association Foodwatch.

L'enquête ouverte par la justice française porte sur des soupçons de «tromperie aggravée par le danger pour la santé humaine », d'« atteintes involontaires à l'intégrité physique » et de « mise en danger de la vie d'autrui ». Sont mises en cause les confiseries Kinder Surprise, Schoko-Bons, Mini Eggs, Happy Moments et Kinder Mix fabriqués dans l’usine d’Arlon en Belgique, également appelée Ferrero Ardennes.

Cet article est réservé à nos abonnés Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]