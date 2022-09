La hausse se poursuit en Europe avec les banques

PARIS (Reuters) - Wall Street est attendue de nouveau en hausse lundi et les Bourses européennes progressent également à mi-séance, la tendance positive sur les marchés d'actions étant toujours soutenue par des achats à bon compte et la poursuite de la remontée des valeurs bancaires après le relèvement des taux d'intérêt de la Banque centrale européenne (BCE) en attendant celui de la Réserve fédérale américaine (Fed).Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en hausse de 0,28% pour le Dow Jones, de 0,56% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,61% pour le Nasdaq À Paris, le CAC 40 prend 1,34% à 6.295,44 vers 11h50 GMT. À Francfort, le Dax avance de 1,65% et à Londres, le FTSE s'octroie 1,29%.

L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 gagne 1,04%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro 1,48% et le Stoxx 600 1,17%.

Ce dernier est en grande partie soutenu par le compartiment bancaire, qui a gagné plus de 5% depuis le début du mois, la BCE ayant décidé la semaine dernière de relever ses taux d'intérêt 75 points de base, une mesure sans précédent, tout en laissant entendre que son resserrement monétaire allait se poursuivre, donnant ainsi la priorité à la lutte contre l'inflation malgré le risque d'une récession dans la zone euro cet hiver.

Aux Etats-Unis, où une hausse des taux de même ampleur est évaluée à 91% la semaine prochaine, Jerome Powell, le président de la Fed, a également réaffirmé la détermination de la banque centrale à lutter contre l'inflation.

A ce titre, la publication mardi des chiffres mensuels des prix à la consommation (CPI) aux Etats-Unis, attendus en hausse de 8,1% sur un an en août après +8,5% en juillet, sera particulièrement surveillée par les investisseurs.

En Europe, les chiffres définitifs mensuels de l'inflation allemande seront également publiés mardi avant ceux de l'ensemble de la zone euro vendredi.

Dans l'agenda économique du jour, aucun indicateur majeur ne figure, hormis les données sur la production industrielle britannique, ressortis inférieurs aux attentes pour juillet (+1,1% contre +1,9% attendu).

Sur le plan géopolitique, les nouveaux gains territoriaux de l'Ukraine après la reconquête d'Izioum et Koupiansk, deux centres logistiques de la région de Kharkiv (Est), alimentent l'espoir d'un retrait russe du pays après six mois de conflit.

"L'évolution du conflit russo-ukrainien donne au marché des lueurs d'espoir qu'il pourrait y avoir un règlement et offrir un certain soulagement quant à l'intensité du choc énergétique", commente Hani Redha, gestionnaire de portefeuille chez PineBridge Investments.

VALEURS EN EUROPE

En Europe, tous les principaux secteurs évoluent dans le vert, le compartiment bancaire affichant une nouvelle fois l'une des plus fortes progressions (+2,06%) avec la remontée du coût du crédit.

BNP Paribas avance de 2,26%, Société générale de 2,02%, Deutsche Bank de 2,62% et Unicredit de 2,18%.

Les ressources de base, la distribution et l'automobile profitent eux de l'appétit pour le risque avec des gains respectivement de 2,75%, 3,72% et 2,48%.

Dans l'actualité des entreprises, Orpea chute de 20,56%, le groupe de maisons de retraite ayant averti que sa marge brute d'exploitation pourrait continuer de se dégrader au second semestre.

Electrolux cède 0,39% après également un avertissement sur son bénéfice trimestriel.

Swiss Re, en revanche, gagne 1,72%, l'assureur ayant déclaré que les tensions géopolitiques dans le monde, l'évolution de la conjoncture économique et le changement climatique avaient accru la demande de protection contre les risques, ce qui se traduira par une hausse des cotisations.

TAUX Les rendements obligataires en Europe, en hausse en matinée, reculent légèrement à mi-séance, mais restent proches de leur sommet de plusieurs années touchés la semaine dernière.

Celui du Bund allemand à dix ans, référence pour la zone euro, cède environ trois points de base à 1,674%.

"Le marché risque d'être assez volatil pendant la journée (...) les investisseurs continuent d'évaluer la situation concernant les prix de l'énergie, l'inflation et les prochaines mesures de la BCE", explique David Zahn, responsable marché obligataire chez Franklin Templeton.

Aux Etats-Unis, les rendements des bons du Trésor à dix ans et deux ans cèdent chacun environ deux points à respectivement 3,2964% et 3,5485%. Ce dernier a atteint vendredi en séance son plus haut niveau depuis plus de 14 ans à 3,575% après les déclarations des responsables de la Fed en faveur d'une forte hausse de taux ce mois-ci.

CHANGES L'euro, en hausse lundi de 1% à 1,0139 dollar, bénéficie des déclarations du week-end de responsables de la BCE en faveur d'un nouveau resserrement monétaire marqué le mois prochain. La monnaie unique européenne a touché en séance son plus haut niveau depuis le 17 août à 1,0198 dollar, contre un creux de 20 ans la semaine dernière à 0,9862.

Le dollar affiche, quant à lui, un repli de 0,73% face à un panier de devises de référence dans l'attente des chiffres de l'inflation américaine.

La livre sterling, elle, est tombée lundi à son plus bas niveau depuis début 2021 face à l'euro, à 87,215 pence, en raison de la contraction inattendue du produit intérieur brut (PIB) britannique en juillet (-0,2% contre un consensus à +0,4%) par rapport au mois précédent.

PÉTROLE

Le marché pétrolier est tiré par les craintes sur l'offre, les discussions sur la relance de l'accord sur le nucléaire iranien, qui permettrait à Téhéran de reprendre ses exportations de brut, semblant se heurter à de nouveaux obstacles.

La France, la Grande-Bretagne et l'Allemagne ont déclaré samedi qu'elles avaient de "sérieux doutes" sur les intentions de l'Iran concernant cet accord.

Le Brent avance de 0,98% à 93,75 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) prend 0,78% à 87,47 dollars.

(Rédigé Claude Chendjou, édité par Sophie Louet)