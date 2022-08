La hausse du prix du gaz profite au pétrole, l'AIE relève sa prévision de demande

La demande en pétrole s'accélère mais les tensions ne devraient pas venir plomber le marché. Telle est l'essence du dernier rapport mensuel sur le marché de l'or noir que publie l'Agence internationale de l'énergie (AIE) jeudi 11 août. Selon l'institution basée à Paris, les températures estivales anormalement élevées et l'envolée du prix du gaz ont dopé le recours au pétrole pour la production d'électricité ces derniers mois.

«Les prix du gaz naturel et de l'électricité ont atteint de nouveaux records, ce qui a incité au basculement du gaz vers le pétrole dans certains pays» en particulier en Europe et au Moyen-Orient, mais aussi en Asie, explique l'organisation. «Le changement de combustible est également en cours dans l'industrie européenne, notamment dans le raffinage.» Pour ces raisons, l'AIE relève sa prévision de demande pour cette année de 380.000 barils par jour (bpj) pour atteindre 2,1 millions de barils par jour (mbpj).

L'organisation ajoute toutefois que «cette augmentation, très fortement concentrée sur le Moyen-Orient et l'Europe, dissimule une faiblesse relative dans d'autres secteurs». Dans le détail, l'AIE cite la diminution de la consommation de carburants pétroliers dans les transports routiers des pays développés et le ralentissement de la croissance attendu d'ici la fin de l'année, «en lien avec un sentiment économique plus négatif qui suggère une contraction considérable au deuxième semestre 2022».

Les stocks gonflent, pas de tensions à prévoir

L'organisation ne semble pas trop inquiète de tensions sur le marché, alors même que la consommation s'accélère. L'AIE doute que les marchés pétroliers soient confrontés à une pénurie d'approvisionnement, les stocks devant gonfler à un rythme de 900 000 barils par jour pour le reste de l'année et ce malgré une capacité de réserve limitée des grands pays exportateurs de l'Opep et ses alliés au sein de l'Opep+. Le 3 août, l'alliance a annoncé qu'elle ne va pomper qu'un (tout) petit peu plus de pétrole en septembre en ajoutant seulement 100 000 barils de pétrole par jour. Un geste «largement symbolique», selon l'AIE, qui prévoit une demande mondiale de pétrole à 99,7 mbpj en 2022 et à 101,8 mbpj en 2023.

La Chine, importateur massif de pétrole russe

Parallèlement, le rapport montre que l'offre mondiale de pétrole a dépassé en juillet ses plus hauts d'avant la pandémie en raison d'une production russe supérieure aux prévisions. Les exportations de brut de la Russie, à 7,4 millions de bpj, ont toutefois diminué de 115000 bpj le mois dernier. Depuis le début de l'année, elles accusent un repli de 600000 bpj. L'AIE note aussi que la Chine est devenue la première destination des exportations pétrolières russes, devançant pour la première fois l'Europe.

Avec Reuters (Reportage Noah Browning, version française Marc Angrand, édité par Kate Entringer)