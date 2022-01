«La hausse des prix des matières premières va se poursuivre», avertit Damien Courvalin, analyste chez Goldman Sachs

© Guittet Pascal/ DR Pour Damien Courvalin, analyste chez Goldman Sachs, la hausse des prix des matières premières devient structurelle en 2022.

L'Usine Nouvelle. - Faut-il s’attendre à une nouvelle flambée des prix des matières premières en 2022 ?

Damien Courvalin. - L’augmentation des prix des matières a continué en 2021 et va se poursuivre en 2022. L’an dernier, elle était liée à un phénomène cyclique : la demande après le choc du Covid-19 a augmenté plus vite que la capacité de la production à redémarrer. Pour 2022 et 2023, nous sommes dans une contrainte structurelle, après dix-huit mois de sous-investissements. Il va falloir encore augmenter les prix pour que l’offre puisse enfin faire face à la normalisation de la demande. C’est vrai pour le pétrole. Si la demande revient à la normale d’ici à l’été, en partie grâce à un plus grand nombre de vols internationaux, les stocks et la capacité disponible de production atteindront des niveaux historiquement très bas.

Cet article est réservé aux abonnés ABONNEZ-VOUS POUR LIRE LA SUITE Et accédez à tous les contenus et services de l' édition abonné, soutenez un journalisme d'expertise ! Découvrez nos offres déjà abonné ? Connectez-vous Demain se fabrique aujourd’hui ! A travers nos dossiers, nos chroniques, enquêtes, cas pratiques, ... notre rédaction de spécialistes vous livre des partages d’expérience et témoignages, et vous guide grâce à ses décryptages et ses sélections des meilleures pratiques : Innovations

Relocalisations / Made in France

Transitions écologique et énergétique

Transformation numérique

[...]