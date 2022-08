La hausse des actions se poursuit, les résultats toujours en vedette

PARIS (Reuters) - Wall Street est attendue en hausse et les Bourses européennes progressent jeudi à mi-séance sous l'influence des résultats de sociétés en attendant les annonces de la banque centrale britannique qui pourrait accélérer la remontée de son taux directeur. Les contrats à terme signalent un gain de 0,2% pour le Dow Jones, de 0,39% pour le Standard & Poor's-500 et de 0,61% pour le Nasdaq. À Paris, le CAC 40 gagne 1,22% à 6.550,72 vers 10h40 GMT. À Francfort, le Dax prend 1,43% et à Londres, le FTSE grappille de 0,13%.

L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 monte de 0,65%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro de 1,26% et le Stoxx 600 de 0,78%.

Les marchés européens et américain ont fini en hausse mercredi après le bon accueil réservé aux résultats de plusieurs grands groupes et l'annonce d'une accélération surprise de l'ISM des services aux Etats-Unis.

Ces deux facteurs ont permis aux investisseurs de passer outre les indicateurs plus inquiétants publiées en Europe ainsi que les propos de plusieurs responsables de la Réserve fédérale selon lesquels la banque centrale devrait continuer à relever ses taux lors des prochaines réunions.

Les investisseurs attendent désormais, à 12h00 GMT, les décisions de la Banque d'Angleterre, qui pourrait relever son taux directeur d'un demi-point à 1,75% d'après un sondage Reuters.

VALEURS EN EUROPE

Aux valeurs, Crédit agricole prend 5,18%, la plus forte progression du CAC 40, après avoir annoncé des résultats trimestriels supérieurs aux attentes grâce à un niveau d'activités record dans la banque d'investissement.

En tête du Stoxx 600 et du Dax, Zalando bondit de 12,55%, le site de mode en ligne prévoyant une plus forte rentabilité au second semestre.

Lufthansa grimpe de 6,68% après avoir publié un bénéfice opérationnel ajusté grâce à son activité de fret et fait part de bonnes prévisions pour l'année grâce à la demande de vols passagers court-courriers en Europe.

Dans son sillage, Air France-KLM gagne 4,60%.

Ubisoft s'envole de 12,21% après des informations de Reuters selon lesquelles Tencent Holdings souhaite se renforcer au capital de l'éditeur français de jeux vidéo.

En baisse, SES chute de 8,48% après ses résultats et une information du Financial Times sur des discussions avec le concurrent américain Intelsat en vue d'une fusion.

CHANGES

L'"indice dollar", qui mesure les variations du billet vert face à un panier de devises de référence, cède une partie des gains engrangés ces derniers jours en réaction aux diverses déclarations des membres de la Fed.

"Nous avons eu des commentaires 'hawkish' mercredi mais peut-être que ce n'est pas suffisant et que les investisseurs attendent de voir les chiffres sur l'emploi aux Etats-Unis vendredi", a déclaré Francesco Pesole chez ING. "Ainsi, l'effet sur le dollar s'estompe et aussi l'appétit pour le risque revient."

L'euro s'affiche à 1,0187 dollar, en hausse de 0,23%.

La livre sterling gagne 0,33% face au dollar en amont des annonces de la BoE.,

"L'inflation au Royaume-Uni ayant atteint son niveau le plus élevé depuis quatre décennies et les prévisions indiquant qu'elle va encore augmenter, la BoE va probablement procéder à une hausse d'un demi-point de pourcentage (...) la plus forte augmentation des coûts d'emprunt depuis 1995. Avec une hausse de 50 points de base déjà intégrée, l'impact de l'annonce sur la livre sterling devrait être minime. Cependant, une augmentation étonnement plus faible entraînerait certainement une faiblesse de la livre", a commenté Ricardo Evangelista, analyste senior chez ActivTrades.

TAUX

Sur le marché obligataire, le rendement des bons du Trésor américain à dix ans recule légèrement de 1,7 point de base à 2,7355%, après avoir atteint un pic de deux semaines mercredi à 2,851% en réaction aux propos "hawkish" des membres de la Fed et à la bonne surprise de l'ISM services.

Son équivalent allemand est stable à 0,853%.

PÉTROLE

Les cours du pétrole sont en baisse après les plus bas depuis six mois atteints la veille en raison de l'annonce par l'Energy Information Administration (EIA) d'une augmentation inattendue des stocks de brut et d'essence aux Etats-Unis la semaine dernière.

Le Brent recule de 0,31 à 97,08 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) de 0,72% à 91,31 dollars.

(Rédigé par Laetitia Volga, édité par Kate Entringer)