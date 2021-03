La HAS valide les tests rapides Covid-19 sur prélèvement nasal à faire chez soi

La Haute Autorité de Santé (HAS) a donné son feu vert, mardi 16 mars, à l'utilisation par les particuliers de tests rapides sur prélèvement nasal pour détecter le Covid-19, uniquement pour les personnes asymptomatiques de plus de 15 ans ou les patients ne pouvant tolérer de prélèvement naso-pharyngé (jusqu'à 4 jours après l'apparition des symptômes) . "Avant une réunion de famille et en complément des gestes barrières, des tests antigéniques sur prélèvement nasal pourront être réalisés chez soi", a annoncé Dominique Le Guludec, présidente du collège de la HAS, lors d'une visio-conférence. L'autorité indépendante met en avant le caractère "plus acceptable" et moins intrusif du prélèvent nasal.