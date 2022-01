La HAS recommande un traitement de GSK résistant à Omicron contre le Covid-19

C’est un nouveau traitement contre le Covid-19 qui pourrait être autorisé en France. Le 7 janvier, la Haute autorité de Santé (HAS) a donné son feu vert pour un accès précoce au Xevudy (molécule sotrovimab), un anticorps monoclonal développé par les laboratoires GlaxoSmithKline (GSK, Royaume-Uni) et Vir Biotechnology (Etats-Unis). Autorisé pour une mise sur le marché depuis le 17 décembre par l’Agence européenne des médicaments (EMA), le Xevudy peut être utilisé dès 12 ans chez des patients Covid-19 pesant plus de 40 kilos et qui sont à risque de développer une forme grave.