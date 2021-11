La HAS recommande le rappel vaccinal pour tous dès 18 ans

A quelques heures de l’allocution d’Olivier Véran, le ministre des Solidarités et de la Santé, jeudi 25 novembre, la Haute autorité de Santé (HAS) délivre une recommandation majeure. Désormais, l'institution estime que la vaccination de rappel doit être ouverte à tous les adultes, dès 18 ans. Mais surtout au bout de seulement 5 mois, et non plus 6 mois, après la fin d’un schéma complet de primo-vaccination. L’injection de rappel devrait porter sur une dose de Comirnaty (Pfizer/BioNTech) ou d’une demi-dose de Spikevax (Moderna).