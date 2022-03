La guerre en Ukraine met les palettes sous pression

Les conflits quels qu’ils soient ont toujours de redoutables conséquences économiques. Celui qui sévit actuellement entre la Russie et l’Ukraine va sans doute laisser des traces durables sur l’industrie de la palette déjà secouée par des hausses de prix sans précédent depuis le début de l’année dernière à la suite de la pandémie. Il est encore question de prix malheureusement. Car l’Ukraine, l’un des plus vastes pays européens, est aussi un important fournisseur de résineux, utilisés dans la fabrication de palettes et d’emballages industriels. L'année dernière, le pays a exporté plus de 2,7 millions de m³ de sciages, dont une part importante pour les palettes et les emballages en bois fabriqués sur les marchés européens, plus en particulier en France, en Allemagne, en Italie, aux Pays-Bas et en Pologne. L’Ukraine a également exporté environ 15 millions de palettes, principalement vers l'Europe. Selon la Fédération européenne des fabricants de palettes et d'emballages en bois (FEFPEB), le ralentissement de son économie et l'arrêt de la production auront de graves répercussions directes sur des pays comme la Hongrie, l'Italie et l'Allemagne qui sont aussi ses trois importateurs les plus importants de bois résineux ainsi qu’un impact indirect sur les marchés de l’ensemble de l'Europe en raison des déséquilibres entre l’offre et la demande et la forte concurrence sur les approvisionnements que se livreront les fabricants. Inévitablement, les prix subiront une forte pression à la hausse.

Sanctions économiques

Du côté de la Russie les nouvelles ne sont pas plus rassurantes. Déjà touché par des sanctions commerciales, ce pays exporte environ 4,5 millions de m³ de bois résineux vers Union européenne, notamment vers l'Estonie, l'Allemagne et la Finlande. Quant à la Biélorussie qui appuie la Russie et est donc écartée comme elle des échanges internationaux, elle exporte environ 3,1 millions de m³ de bois entre épicéa et pin. Certains pays se procurent jusqu'à 25 % de leur bois de palettes et d'emballage dans les trois pays impliqués dans le conflit rappelle la FEFPEB. Or, les autres producteurs de résineux, notamment la Scandinavie, l'Allemagne et les États baltes, ne sont capables de couvrir qu'une petite partie du déficit. Cerise sur le gâteau, les prix de l’énergie progressent eux aussi. L’essence a augmenté de plus de 30 % et le cours du baril de pétrole est désormais supérieur à 110 dollars. Cela aura un « impact significatif » sur le coût du séchage du bois effectué par les fabricants pour répondre à la réglementation NIMP 15, mais aussi sur le transport et le coût global de production, entraînant inévitablement une hausse additionnelle des prix. La FEFPEB de rappeler la crise mondiale du transport maritime, le manque de main-d'œuvre et la grave pénurie d'acier pour la production de pointes et de conclure à une crise sans précédent pour l’industrie de la palette dont les conséquences, en termes de prix, commenceront à apparaître dès les prochaines semaines pour les industriels qui les utilisent ou les louent.